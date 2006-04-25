fi4a

Гость fi4a

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта

    Сайт utec-ltd.com. Движок DLE. Либо доделать на этом движке либо поставить на новый. Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений. Основные разделы: 1) О компании. 2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание промо-сайта для GPS навигатора

    Создание промо-сайта для GPS навигаторов Globway. Сейчас одна модель, потом будут добавляться еще. Стандартный разделы: о компании, новости, продукты, контакты. Главное хороший дизайн и флеш. Сроки и стоимость?

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подгонка движка DLE под проект

    Сайт utec-ltd.com на движке DLE. Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений. Основные разделы: 1) О компании. 2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и скачать прайс, схема работы компании с пиктограммами (пример здесь http://uni-orient.com.ua/service.php). 3) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание простого сайта-визитки

    Нужно перекинуть инфу с сайта http://www.3team.profpage.com.ua/products.html в шаблон http://fi4atelecom.com/USC/ (шаблон есть в наличии). Хорошо было бы так же проверить и поправить текст. Желательно прикрутить какую-то админку, добавить базы заводы и продукция, добавить поиск. Минимальные сроки. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание баннера

    Нужно срочно создать баннер 468x60/15KB. Тематика: продвижение нового МП3 плеера. Важно: креативность, профисионализм, flash, максимальная отдача банеропоказов. Сроки: 1-2 дня. Ваши предложения?

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос интернет-магазина на новый движок.

    Объявляется тендер на перенос интернет-магазина Fi4a.com на новый движок. Нужно использовать Koobi (посмотреть можно на fi4atelecom.com). Опыт работы с Koobi приветствуется. Необходимо грамотно прописать все сервисы, возможно дописать новые, разработать концепцию и дизайн. Очень ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталога товаров

    Нужно добавлять новые товары (в основном портативная электроника) в каталог. Есть программа через которую это все делается. Нужно вносить лишь название товара, описание, картинку и цену. Входящие данные xls файл c названием товара и ценой, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта с готового макета

    На http://www.templatemonster.com есть темплейт нужного сайта. Посмотреть можно по адресу: http://www.templatemonster.com/flash-templates/8730.html или в прикрепленном файле. Возможна покупка темплейта или же декомпилировать то, что есть. Нужно все адаптировать под проект (поменять текст, поменять лого и т.д.). ...

    HTML
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-мастер/администратор сайта

    $200

    Компания приглашает на работу web-мастера/администратора сайта. Основные обязанности: поддержка веб ресурсов компании (обновление, добавление новых сервисов), контроль и развитие рекламной компании в Интернете. Требования: знание HTML, PHP, умение работать с PhotoShop, ...

    PHPHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталога товаров

    Есть сайт Fi4a.com, есть товары, нужно добавить полное описания ко всем товарам. На все товары есть картинки, есть также некоторые полные описания. Описания должно выглядеть как отдельная HTML страничка на каждый товар (на ней детальное ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    Интернет магазин www.Fi4a.com по продаже моб. аксессуаров и портативной техники. Около 170 целевых посетителей в день. Необходимо за месяц повысить до 260 дальше 500 и больше. Необходимо сделать профессионально и быстро. Раскрутка должна быть ориентирована ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Продвижение Интернет-магазина

    Интернет магазин www.Fi4a.com по продаже моб. аксессуаров и портативной техники. Около 170 целевых посетителей в день. Необходимо повысить до 500 и больше. Необходимо сделать профессионально и быстро. Раскрутка должна быть ориентирована на украинский рынок.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Продвижение сайта в сети

    Интернет магазин www.Fi4a.com по продаже моб. аксессуаров и портативной техники. Около 170 целевых посетителей в день. Необходимо повысить до 500 и больше. Ваши варианты.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание логотипа, флеш и гиф баннеров

    Нужно создать логотип компании продающей моб. аксессуары и портативную технику. Также есть постоянная необходимость в баннерах, для проведения разного рода акций компании. Возможно постоянное сотрудничество. Приветствуется КРЕАТИВ!

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад