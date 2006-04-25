Сайт utec-ltd.com. Движок DLE. Либо доделать на этом движке либо поставить на новый. Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений. Основные разделы: 1) О компании. 2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Создание промо-сайта для GPS навигаторов Globway. Сейчас одна модель, потом будут добавляться еще. Стандартный разделы: о компании, новости, продукты, контакты. Главное хороший дизайн и флеш. Сроки и стоимость?Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт utec-ltd.com на движке DLE. Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений. Основные разделы: 1) О компании. 2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и скачать прайс, схема работы компании с пиктограммами (пример здесь http://uni-orient.com.ua/service.php). 3) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно перекинуть инфу с сайта http://www.3team.profpage.com.ua/products.html в шаблон http://fi4atelecom.com/USC/ (шаблон есть в наличии). Хорошо было бы так же проверить и поправить текст. Желательно прикрутить какую-то админку, добавить базы заводы и продукция, добавить поиск. Минимальные сроки. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно срочно создать баннер 468x60/15KB. Тематика: продвижение нового МП3 плеера. Важно: креативность, профисионализм, flash, максимальная отдача банеропоказов. Сроки: 1-2 дня. Ваши предложения?Баннеры31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Объявляется тендер на перенос интернет-магазина Fi4a.com на новый движок. Нужно использовать Koobi (посмотреть можно на fi4atelecom.com). Опыт работы с Koobi приветствуется. Необходимо грамотно прописать все сервисы, возможно дописать новые, разработать концепцию и дизайн. Очень ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно добавлять новые товары (в основном портативная электроника) в каталог. Есть программа через которую это все делается. Нужно вносить лишь название товара, описание, картинку и цену. Входящие данные xls файл c названием товара и ценой, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
На http://www.templatemonster.com есть темплейт нужного сайта. Посмотреть можно по адресу: http://www.templatemonster.com/flash-templates/8730.html или в прикрепленном файле. Возможна покупка темплейта или же декомпилировать то, что есть. Нужно все адаптировать под проект (поменять текст, поменять лого и т.д.). ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $200
Компания приглашает на работу web-мастера/администратора сайта. Основные обязанности: поддержка веб ресурсов компании (обновление, добавление новых сервисов), контроль и развитие рекламной компании в Интернете. Требования: знание HTML, PHP, умение работать с PhotoShop, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт Fi4a.com, есть товары, нужно добавить полное описания ко всем товарам. На все товары есть картинки, есть также некоторые полные описания. Описания должно выглядеть как отдельная HTML страничка на каждый товар (на ней детальное ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Интернет магазин www.Fi4a.com по продаже моб. аксессуаров и портативной техники. Около 170 целевых посетителей в день. Необходимо за месяц повысить до 260 дальше 500 и больше. Необходимо сделать профессионально и быстро. Раскрутка должна быть ориентирована ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт18 лет назад
Интернет магазин www.Fi4a.com по продаже моб. аксессуаров и портативной техники. Около 170 целевых посетителей в день. Необходимо повысить до 500 и больше. Необходимо сделать профессионально и быстро. Раскрутка должна быть ориентирована на украинский рынок.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт18 лет назад
Интернет магазин www.Fi4a.com по продаже моб. аксессуаров и портативной техники. Около 170 целевых посетителей в день. Необходимо повысить до 500 и больше. Ваши варианты.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужно создать логотип компании продающей моб. аксессуары и портативную технику. Также есть постоянная необходимость в баннерах, для проведения разного рода акций компании. Возможно постоянное сотрудничество. Приветствуется КРЕАТИВ!Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт18 лет назад