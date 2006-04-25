На http://www.templatemonster.com есть темплейт нужного сайта. Посмотреть можно по адресу: http://www.templatemonster.com/flash-templates/8730.html или в прикрепленном файле. Возможна покупка темплейта или же декомпилировать то, что есть. Нужно все адаптировать под проект (поменять текст, поменять лого и т.д.). ...