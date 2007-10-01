Создание промо-сайта для GPS навигатора

Необходимо осуществить создание web-сайта "под ключ". Сайт пэйнтбольной команды. На текущий момент готовы psd файлы основных страниц. Необходимо 1. Доработать дизайн. 2. Разработать некоторые дополнительные графические элементы и рисунки (графические аватары участников команды) 3. Провести верстку и необходимое программирование 4. Произвести ...
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Создание промо-сайта для GPS навигаторов Globway. Сейчас одна модель, потом будут добавляться еще. Стандартный разделы: о компании, новости, продукты, контакты. Главное хороший дизайн и флеш. Сроки и стоимость?
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