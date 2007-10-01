Доработка существующего сайта на действующем домене или создание нового сайта. Администрирование сайта. Потрясающий опыт работы не обязателен. Важна тяга к творчеству и необходимые для выполнения работ знания. Есть перспектива для расширения сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо осуществить создание web-сайта "под ключ". Сайт пэйнтбольной команды.
На текущий момент готовы psd файлы основных страниц.
Необходимо
1. Доработать дизайн.
2. Разработать некоторые дополнительные графические элементы и рисунки (графические аватары участников команды)
3. Провести верстку и необходимое программирование
4. Произвести деплой и настройку сайта на хостинге (хостинг уже имеется).
Возможно продолжение работ (управление контентом, обновление и т.п.)
Сайт выполнен в фэнтезийно-готическом стиле.
Состоит из следущих разделов
1. Главная (новости)
2. Общий список участников команды
3. Страницы участников команды
4. Список событий (турниров)
5. Фоторепортажи, информация о каждом турнире
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