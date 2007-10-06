Доработка сайта

Сайт utec-ltd.com. Движок DLE. Либо доделать на этом движке либо поставить на новый.

Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений.

Основные разделы:

1) О компании.

2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и скачать

прайс, схема работы компании с пиктограммами (пример здесь

http://uni-orient.com.ua/service.php).

3) Наши партнеры - список партнеров с фото и т.д.

4) Новости - отображение последних новостей на главной, возможность

добавление новостей, возможность добавления коментариев и голосования.

В админке возможность добавления и редактирования новостей

5) Статьи - аналогично новостям.

6) Форма для отправки запроса - стандартные поля, после чего

отправляются на мыло

7) Контакты

8) Каталог - групы по товарам, в групах фото товара, его цена, условия

поставки и т.д. В админке возможность редактировать и добавлять

товары.

Ваши предложения по срока и стоимости.