Доработка сайта

Ваше предложение и портфолио прошу выслать на: 1. ICQ: 253-611-216 2. Emai: [email protected] Все подробности обсуждаются в ICQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт utec-ltd.com. Движок DLE. Либо доделать на этом движке либо поставить на новый.
Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений.
Основные разделы:
1) О компании.
2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и скачать
прайс, схема работы компании с пиктограммами (пример здесь
http://uni-orient.com.ua/service.php).
3) Наши партнеры - список партнеров с фото и т.д.
4) Новости - отображение последних новостей на главной, возможность
добавление новостей, возможность добавления коментариев и голосования.
В админке возможность добавления и редактирования новостей
5) Статьи - аналогично новостям.
6) Форма для отправки запроса - стандартные поля, после чего
отправляются на мыло
7) Контакты
8) Каталог - групы по товарам, в групах фото товара, его цена, условия
поставки и т.д. В админке возможность редактировать и добавлять
товары.
Ваши предложения по срока и стоимости.
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