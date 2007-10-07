Нужен простенький скрипт.

Нужно разово собрать информацию с сайта http://www.ncua.gov/indexdata.html.

В поле "Enter the charter Number of a specific credit union" ничего не пишите и жмете FIND. Вылетает список с линками (8000 линков).

В каждом из этих линков одинаковая инфоомация. Мне нужно с каждого линка собрать поле "Web Site URL:". (в нижнем регистре всё сохраняйте)

На чем будет написан скрипт - мне все равно.

Можете мне просто дать список URL, а можете дать скрипт.

Плачу $20 wmz.