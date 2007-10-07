Нужен простенький скрипт.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки120 просмотров
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Нужно разово собрать информацию с сайта http://www.ncua.gov/indexdata.html.

В поле "Enter the charter Number of a specific credit union" ничего не пишите и жмете FIND. Вылетает список с линками (8000 линков).

В каждом из этих линков одинаковая инфоомация. Мне нужно с каждого линка собрать поле "Web Site URL:". (в нижнем регистре всё сохраняйте)

На чем будет написан скрипт - мне все равно.

Можете мне просто дать список URL, а можете дать скрипт.

Плачу $20 wmz.

16 лет назад
edwincorp
Anton Nosik 
53 годаВеликобритания
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-5)
16 лет назад
$20
1 день
Человек очень быстро сделал скрипт. Лишних вопросов не задает и цены приятно удивили. Всем советую.
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