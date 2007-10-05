Короткий лёгкий флэш-мульт

$250
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема флэш - для взрослых (жёст. эротик). Нужен короткий флэш, основная задача - изображение смены мимики лица по техзаданию. Работа не для новичков, нужно участие художника. Примерные параметры - длительность цикла 6-9 сек, размеры 300х300 px, вес до 70 кб.

16 лет назад
litvin
Максим 
46 летЧехия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 отзывов