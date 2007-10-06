Разные названия для Joomla / Vrtuemart

Веб-программированиеЗавершен3 заявки186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующаяю: Сайт studiolife.ru

Необходимо добавить функцию нескольких вариантов названий.

например как здесь http://www.kingtv.ru/index.php?yan=43zZ48zZ159477

Известен как :

Sharp 32 Sharp-LC-32RA1RU жк телевизор Sharp LC 32RA1 RU Sharp 32RA1 lcd телевизор Sharp 32RA1RU Sharp 32 RA1

сколько? Сроки?

Joomla
16 лет назад
nordmann
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать, когда человек точно знает чего он хочет :)