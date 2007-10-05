Доработка скрипта на Perl

Есть движок:

http://sourceforge.net/projects/eticket

В нем используется Perl скрипт. Вся почта приходящая на определенный E-mail переправляется на этот скрипт.

Он в своюочередь разбирает письмо и постит его в MeSQL базу.

Сам движок работает с кодировкой Windows-1251, а постинг происходит в кодировке письма, как правило koi8-R.

Необходимо дописать скрипт чтобы текст перекодировался всегда в windows-1251

Скрипт прикреплен к заданию