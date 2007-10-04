Скрипт для заливки файлов на FTP фрихостов

Интгрировать дизайн, а после наполнить сайт. Битрикс Стандарт. Затем интегрировать второй дизайн под другой сайт, наполнить и этот сайт. Данные два сайта объеденить под одной лицензией Битрикс. Желательно КИев для дальнейшего сотрудничества.
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Есть некоторое кол-во файлов которые необходимо залить на фрихосты. Скрипт должен быть многопоточным, т.е. уметь заливать например на 10 фрихостов одновременно. Пока интересует примерная цена, а подробности кину в приват после того как увижу цены!
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