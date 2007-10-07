В этой флешке http://vremiatravel.ru/flash/header.swf Заменить парусники на две сменяющиеся картинки, первая: горнолыжник, вторая: девушка на пляже. Картинки - Ваши. Возможны еще дополнения. Жду Ваших предложений. Открываю снова, ибо руководство не приняло еще конечного решения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется простая ЦМС.
Мне нужен будет движок с настройками в панели:
1) Настройки подключения к БД
2) Категория сайта(просто номер 1,2,3 и т.д)
3) Код верхнего баннера
4) Код бокового баннера
5) Код счетчика
6) Категория новостей (просто номер 1,2,3 и т.д)
7) Текстовка для главной страницы
8) Центральный код для рекламы
9) Название сайта
10) Емайл администратора сайта
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