Простая ЦМС

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется простая ЦМС.

Мне нужен будет движок с настройками в панели:

1) Настройки подключения к БД

2) Категория сайта(просто номер 1,2,3 и т.д)

3) Код верхнего баннера

4) Код бокового баннера

5) Код счетчика

6) Категория новостей (просто номер 1,2,3 и т.д)

7) Текстовка для главной страницы

8) Центральный код для рекламы

9) Название сайта

10) Емайл администратора сайта

Статьи

Новости

Поиск.

Обратная связь (на Емайл администратора сайта)

Комментарии

Все предложения только сюда

Без предоплаты.

Без портфолио на сайте weblancer.net не беспокоить.

16 лет назад
xflash
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
batiainfo
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо. Приятно с вами работать. Оплата четко и в срок. Люблю адекватных заказчиков...
  • Похожие заказы

  • Обработка флеш-шапки сайта

    В этой флешке http://vremiatravel.ru/flash/header.swf Заменить парусники на две сменяющиеся картинки, первая: горнолыжник, вторая: девушка на пляже. Картинки - Ваши. Возможны еще дополнения. Жду Ваших предложений. Открываю снова, ибо руководство не приняло еще конечного решения.

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Компонент HTML Mapping

    $350

    Требуется разработать Web-компонент на C#. Данные для компонента передаются из основного приложения. Разрабатываемый компонент предназначен для формирования целого текста статьи, а также её схемы (в виде рисунка в формате GIF) на основе информации введённой пользователем. Для ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редактирование скрипта

    $80

    Требуется отредактировать скрипт и немножко изменить дизайн для сайта http://www.waller.ru/ "Обои на рабочий стол" Краткий И Основной ТЗ: 1) При закачки на хостинг картинки размером допустим 1024х780 её автоматическая конвертация в формат для внешней страницы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Корзина покупок для сайта

    Задача: Сделать корзину покупок для сайта http://www.vista-style-icons.com Сайт предназначен для продажи иконок. Они продаются как наборами, так и поштучно. Пример набора здесь: http://www.vista-style-icons.com/libs/basic-vista-icons.htm Нужно, чтобы каждую иконку можно было удобно добавлять в корзину, убирать из корзины, в корзине должно отображаться количество и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать скрипт, изменить запросы к базе MYSQL

    Нужно переделать имеющийся скрипт PHP (портал технической поддержки) + изменить запросы к базе. Вкратце: чтобы выбирая одну из имеющихся ссылок использовался всегда один скрипт, все писалось в одну базу, но на соответствующей странице были только относящиеся ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Страна - Регион - Город в профиле CMS Drupal

    $50

    необходимо прикрутить в профиль (nodeprofile) поля выбора Страна &gt; Регион &gt; Город с автоматической сортировкой и чтоб выбранные поля Страна, Регион и Город могли читаться модулем views . желательный итог - отдельный модуль или подмодуль ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Плагин под вордпресс

    $250

    Необходимо написать плагин под вордпресс типа: граббер + оптимизатор :) + синонимайзер. Примерный фунционал: http://www.avto-kreditovanie.ru/car_loan_21.html Требования: - захватывать, как с рсс (по аналогии с smartrss), так и с хтмл; - сортировать по категориям; - прописывание титлов, исходя из заголовка статьи, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад