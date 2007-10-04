Компонент HTML Mapping

Требуется разработать Web-компонент на C#. Данные для компонента передаются из основного приложения.

Разрабатываемый компонент предназначен для формирования целого текста статьи, а также её схемы (в виде рисунка в формате GIF) на основе информации введённой пользователем. Для созданной схемы статьи также должна быть создана карта областей с переходами к разделам статьи.

С укрупнённым техническим заданием вы можете ознакомиться по ссылке

http://docs.google.com/Doc?id=dzdndv8_56fd9cft

В ваших заявках, пожалуйста, приводите:

- описание опыта выполнения подобных проектов;

- ваше резюме;

- чем вас заинтересовал этот проект?