Тема сайта - рейтинг серий

Возникла идея. Живой рейтинг серий, всего на данный момент есть 400 серий, раз в неделю нужно будет добавлять по 1 серии в основную базу. Регистрированный пользователь будет захотить раз в месяц (к примеру) и отдавать свой голос за любимую серию но том момент (по придуманным правилам) за любимую серию 10 очков, за менее 9, потом 8, и так до 3,2,1.

Возможен др вариант распредиления очков: дано пользевателю к примеру 15 очков и он их делит на своё усмотрение, например одной серии сразу 15, или двум по 7 и 8, либо 15 серий по 1 очку. И так круглый год очки накапливаются, и мы видем как одна или другая серия поднимается или падает. 1 января провозглашаем победителя, сбрасеваем очки на 0 и наченаем всё заного.

Сайт планируется запустить на 3ох языках, RU EN LT