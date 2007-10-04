Модуль для работы с ЭПС

Всем привет! Есть фирма, занимающаяся недвижимостью! Нужно сделать сайт на флеше. Причем не просто там шапка или индекс на флеше, а именно полностью сайт на флеше. Есть хороший пример, заказчик желал иметь сайт подобным этому: http://www.citycenter.com/default.aspx То есть ...