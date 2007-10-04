Модуль для работы с ЭПС

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек,который сможет граммотно проконсультировать и подключить Электронные Платежные Системы к сайту.

Основные параметры модуля:

1.Реализация механизма осуществления транзакции (приём и передача расчётных единиц) для всех ЭПС, перечисленных в техническом задании.

2.Конвертация расчетных единиц одной подключенной платежной системы в расчетные единицы другой.

3.Механизм для максимально простого и быстрого подключения новых ЭПС

Список систем:

-Яндекс-деньги

- Webmoney

- Visa и Mastercard

- PayPal

- Click2Pay

- E-gold

- Rupay

Предложения на [email protected]

Нужен специалист с опытом подобной работы!

16 лет назад
plehanov87
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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