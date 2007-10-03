Нужно изготовить парсер яхи/гугла, работающий с операторами inurl: и site:

В одно окно вводится основной запрос, в другое дополнительные параметры парсинга (буквы или цифры). Пример запроса inurl:story site:net mp3 и к этому запросу дополнительный параметр парсинга: inurl:1…..10000 (нужно чтобы парсер перебирал цифры от 1 до 10000 с основным запросом). Или то же самое, но с буквами inurl:story site:net mp3 inurl:a……..z (перебирает все буквы латинского алфавита)

При парсинге должны отсеиваться дубликаты по домену (сравниваются с имеющимися в базе), убираться ненужные символы.

Все пишется в базу, с возможностью редактирования результатов, экспорта/импорта. Прокси использовать не нужно. Петросянов, Коклюшкиных и братьев Дроботенко, предлагающих цены за работу, тяготеющие к 500-800 долларам, прошу воздержаться от предложений. Спасибо.