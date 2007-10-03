Админка для сайта

Требуется создать админку для добавления страниц сайта. Будет шаблон с несколькими переменными типа $CONTENT, $FOOTER. Надо через админку сделать возможность вписывания текста или html для каждой переменной. Или выбрать значение с уже созданной страницы. + объединить с уже написанной новостной админкой.

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