Создать простенький чат на Java

Хотел услышать ваши предложения добрые программисты. речь идёт о создании чата на джаве. Вообщем бюджет у меня маленький. это должен быть простенький чат с загрузкой фото, без регистрации. Короче если кликаеш на nickname то показывается фото.

Функции и расцветка как у чата : (http://chat4free.de/chateingang.html >Button "Landerchat" > Room Russland1 ) + загрузка фото