Скрипт для формирования фотогалереи

Нужно создать новый тип вопросов для Moodle. Выглядеть он будет следующим образом. Студент видет несколько вопросов и выпадающие selectbox с вариантами ответа. пример: Что ты будешь делать дальше? (selectbox) кого спросил (selectbox) Что в твоей сумке? (selectbox) кого ...