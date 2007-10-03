Скрипт для формирования фотогалереи

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок172 просмотра
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Требуется сделать фотогалерею, аналогичную http://www.templatemonster.com/

Нужен обычный HTML-файл, без использования баз данных и серверных

скриптов. В файле руками создается таблица с превью-картинками, при

наведении курсором мыши на превью открывается слой с большой

картинкой. По вертикали слой привязан к видимому участку страницы,

по горизонтали - к курсору мыши. Имена большой и маленькой картинок

должны прописываться в ячейках таблицы. Ячейки могут растягиваться

на несколько строк и столбцов (colspan, rowspan).

PS пишите ваши цены и сроки.

16 лет назад
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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