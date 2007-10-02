Требуется выполнить следующую задачу: есть видеоролик (15 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена). Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой. Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен для сайта скрипт тендера. Сам сайт работает на CMS Битрикс.
ТЗ не писал, но примерно аналогично этому - http://www.stroyportal.ru/tender/
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