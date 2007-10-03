Разукрашивание Flash`ного фона

Итак, имеется FLA файл, содержание которого - фон для моего проекта.

На фоне нарисован в векторе пейзаж.

Требуется "оживить" пейзаж маленькими симпатичными анимациями, приделать солнышко, подарить картиночке смену дня и ночи (соответственно луну и звёзды тож пририсовать).

А на десерт по возможности оптимизировать флешку в плане размера путём удаления повторяющихся объектов, коих есть некоторое количество, замены неторых елементов градиентами и прочими хитрыми штучками.

От Вас сроки, цена (для ориентира). Портфолио весьма приветствуется.

P.S. художники с пропиской на веблансере менее месяца могут не беспокоиться.