Программирование флэш-игр - экранных бродилок

Есть сайт сверстанній в HTML в нем присутствуют формы, нужно написать скрипт для отправки заполненных форм на определенный е майл. всё!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Графику предоставляем мы в фотошоповском psd со слоями (образец см. в приложенном файле), необходимо анимировать движения главного героя и запрограммировать-анимировать 5 экранов (дизайн уровней и персонажей опять же наш).
Бюджет - в районе 3 т.р. за игру (5 экранов)
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