Программирование флэш-игр - экранных бродилок

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок201 просмотр
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Графику предоставляем мы в фотошоповском psd со слоями (образец см. в приложенном файле), необходимо анимировать движения главного героя и запрограммировать-анимировать 5 экранов (дизайн уровней и персонажей опять же наш).

Бюджет - в районе 3 т.р. за игру (5 экранов)

16 лет назад
serov_andrei
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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