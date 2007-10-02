Нужен готовый скрипт для создания сайта рефератов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Добрый день!

Хотим создать на добровольных началах некоммерческий сайт по поиску рефератов в помощь студентам

(по аналогии сайта bankreferatov.ru)

Нужен готовый работающий скрипт для создания сайта рефератов с нуля.

С уважением,

Garry.

16 лет назад
mbaclub
Гость 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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