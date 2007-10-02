Нужен готовый скрипт для создания сайта рефератов

Графику предоставляем мы в фотошоповском psd со слоями (образец см. в приложенном файле), необходимо анимировать движения главного героя и запрограммировать-анимировать 5 экранов (дизайн уровней и персонажей опять же наш). Бюджет - в районе 3 т.р. за ...