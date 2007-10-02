Нужно создать новый тип вопросов для Moodle.

Выглядеть он будет следующим образом. Студент видет несколько вопросов и выпадающие selectbox с вариантами ответа.

пример:

Что ты будешь делать дальше? (selectbox) кого спросил (selectbox)

Что в твоей сумке? (selectbox) кого спросил (selectbox)

и при оценке скрипт выделит правильный и неправильный варианты.

Панель добавления вопроса учителем буде содержать: Тему, описание, варианты ответов, вопросы (рядом selectbox который содержит варианты ответов указанные выше).

Здесь нужен будет javascript что бы обойтись без перезагрузки страницы. Т.е. добавил вариант ответа, он автоматически появляется в поле selectbox ов.

Проект не будет для вас сложным если вы уже знакомы с Moodle (http://moodle.org/). Но нужно будет использовать класс для построения форм (http://docs.moodle.org/en/Development:lib/formslib.php) - это тот же PEAR HTML_QuickForm

Если проект будет закончен успешно, то буду рад сотрудничать в дальнейшем.