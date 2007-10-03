Итак, есть некоторое количество смайликов в гиф формате. требуется такое же количество и м качеством не хуже в флеш формате. Основная идея - экономия размера и гибкость масштабирования. файл со смайликами прикладываю, их трудно не узнать. скорее всего у кого-нибудь уже есть в коллекции то, что мне надо...

Резюме: нужны красивые, маловесящие флеш смайлики, охватывающие большую часть человеческих эмоций в процессе общения.