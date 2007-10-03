Cоздание xml шаблонов php+mysql

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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требуется web программист система hostcms

работа примерно на 2 недели создание xml шаблонов php+mysql

желательно хорошее знание hostcms

в последствии возможны постоянные заказы

сергей [email protected] или в личку

PHPMySQL
16 лет назад
dsystem
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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