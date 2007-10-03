Web-based менеджер для тестирования

Хотел услышать ваши предложения добрые программисты. речь идёт о создании чата на джаве. Вообщем бюджет у меня маленький. это должен быть простенький чат с загрузкой фото, без регистрации. Короче если кликаеш на nickname то показывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Необходимо написать программу для тестирования пользователей.
Должно быть реализовано:
- управление пользователями и их группами
- управление тестами (тесты тоже могут иметь группы)
- тестирование пользователя
- просмотр статистики.
Требование: PHP, MySQL.
Просьба указывать строки и стоимость работы (предложения без цены и сроков расматриватся не будут).
Похожее ТЗ прикрепил тут. (ТЗ на английском, но понятно.)
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