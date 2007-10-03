Web-based менеджер для тестирования

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок214 просмотров
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Приветствую.

Необходимо написать программу для тестирования пользователей.

Должно быть реализовано:

- управление пользователями и их группами

- управление тестами (тесты тоже могут иметь группы)

- тестирование пользователя

- просмотр статистики.

Требование: PHP, MySQL.

Просьба указывать строки и стоимость работы (предложения без цены и сроков расматриватся не будут).

Похожее ТЗ прикрепил тут. (ТЗ на английском, но понятно.)

16 лет назад
ProhorovVP
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Voice
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$300
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