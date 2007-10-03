Файл-браузер / Флеш-Навигатор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Итак, требуется Файл-браузер / Флеш-Навигатор.

Задача: отображать 2ух уровневое дерево: группа/файлы

Список файлов отдаёт php скрипт.

И вот что в дереве будет:

ИМЯ каталога + иконка, описание

ИМЯ ФАЙЛА + картинка, описание

справа - область предпросмотра. при просмотре выводится картинка, описание. при просмотре файла + добавляется , input type=text, input type=submit

при нажатии на кнопку загружается выбранная флешка-файл.

Вуаля!

16 лет назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Tonja
Гость 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
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