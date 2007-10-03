Форма отправки заказа на мейл

Хотел услышать ваши предложения добрые программисты. речь идёт о создании чата на джаве. Вообщем бюджет у меня маленький. это должен быть простенький чат с загрузкой фото, без регистрации. Короче если кликаеш на nickname то показывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завал работы, поэтому поделюсь заказом.
вообщем впринципе ниче особенно не надо программировать. Проблема вот в чем тут http://mir-mechta.ru/onlain-zakaz.html надо повесить форму заказа как тут http://tabakoff.ru/zakaz.php .
сайт на джумле. нужен человек, имеющий опыт работы с данной цмс.
Пожалуйста, пишите сразу свою цену. Срок...желательно сделать за сегодня.
а также оставляйте свою асю, чтоб можно было быстро связаться если что с вами.
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