Форма отправки заказа на мейл

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Завал работы, поэтому поделюсь заказом.

вообщем впринципе ниче особенно не надо программировать. Проблема вот в чем тут http://mir-mechta.ru/onlain-zakaz.html надо повесить форму заказа как тут http://tabakoff.ru/zakaz.php .

сайт на джумле. нужен человек, имеющий опыт работы с данной цмс.

Пожалуйста, пишите сразу свою цену. Срок...желательно сделать за сегодня.

а также оставляйте свою асю, чтоб можно было быстро связаться если что с вами.

16 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
MadBox
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
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