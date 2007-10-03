Форма отправки заказа на мейл

Завал работы, поэтому поделюсь заказом.

вообщем впринципе ниче особенно не надо программировать. Проблема вот в чем тут http://mir-mechta.ru/onlain-zakaz.html надо повесить форму заказа как тут http://tabakoff.ru/zakaz.php .

сайт на джумле. нужен человек, имеющий опыт работы с данной цмс.

Пожалуйста, пишите сразу свою цену. Срок...желательно сделать за сегодня.

а также оставляйте свою асю, чтоб можно было быстро связаться если что с вами.