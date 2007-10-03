Нужен готовый автопортал | программинг

Куплю готовый автопортал | программинг . PHP + MySQL, предпочтительнее на популярной системе управления, идеальный вариант NetCat, но рассмотрю и другие варианты, если будет предоставлено описание кода и структура БД.

рабочие примеры того, что нужно по функциональности:

www.av.by

www.avtomarket.ru

www.cars.auto.ru

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