Нужен готовый автопортал | программинг

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок204 просмотра
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Куплю готовый автопортал | программинг . PHP + MySQL, предпочтительнее на популярной системе управления, идеальный вариант NetCat, но рассмотрю и другие варианты, если будет предоставлено описание кода и структура БД.

рабочие примеры того, что нужно по функциональности:

www.av.by

www.avtomarket.ru

www.cars.auto.ru

пишите denis(_)activemedia.by

16 лет назад
kingday
46 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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