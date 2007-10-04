Часы на Javascript

$25
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок297 просмотров
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Требуется сделать вот такие же часы

http://time-clock.biz/ru/clock?nc=1&sprave=&drac_lang=&txtf=%D0%EE%F1%F1%E8%FF&rsh=3&rsh_link=3&chsh=000000&chf=FFFFFF&pole=ffffff&timezone=3&rc1=ffffff&rc2=ffffff&rc3=ffffff&rc4=ffffff&hand=000654&ch=000000&plk=ff0000&cntr=ffcc00&razmer=130&submit=%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

только на Javascript. Есть код часов, который работает только под Mozilla. Необходимо написать новый или заставить работать существующий также под браузерами IE и Opera.

Javascript
16 лет назад
droppy
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
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