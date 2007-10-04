Часы на Javascript

Надо сделать скрипт аналогичен таким проектам как TAK.RU или wmlink.ru Но вместо денежной еденици РУБЛЕЙ поставить ДОЛЛАРЫ США $ В скрипте должно быт ьвсе самое основное, и нечиго лишнего, прото удобный скрипт для покупки продажи трафика Также нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать вот такие же часы
http://time-clock.biz/ru/clock?nc=1&sprave=&drac_lang=&txtf=%D0%EE%F1%F1%E8%FF&rsh=3&rsh_link=3&chsh=000000&chf=FFFFFF&pole=ffffff&timezone=3&rc1=ffffff&rc2=ffffff&rc3=ffffff&rc4=ffffff&hand=000654&ch=000000&plk=ff0000&cntr=ffcc00&razmer=130&submit=%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
только на Javascript. Есть код часов, который работает только под Mozilla. Необходимо написать новый или заставить работать существующий также под браузерами IE и Opera.
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