Сайт на флеше по недвижимости

Нужно изготовить парсер яхи/гугла, работающий с операторами inurl: и site: В одно окно вводится основной запрос, в другое дополнительные параметры парсинга (буквы или цифры). Пример запроса inurl:story site:net mp3 и к этому запросу дополнительный параметр ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть фирма, занимающаяся недвижимостью! Нужно сделать сайт на флеше. Причем не просто там шапка или индекс на флеше, а именно полностью сайт на флеше. Есть хороший пример, заказчик желал иметь сайт подобным этому:
http://www.citycenter.com/default.aspx
То есть требуется флешка с какой-нибудь теткой и красивым фоном, чтобы все эффектно и красиво передвигалось, менялось при действии посетителя! Сайт будет несколько проще, чем тот, который мы берем в пример. То есть будет несколько банальных страничек типа контактов, истории, карты. На главной странице, точнее то, что будет сначала показывать браузер, будут объекты продажи! Сайт должен быть динамическим, то есть весь контент(контакты, объекты, фотки объектов) должен управляться из админки. Для текстов достаточно любого визуального редактора типа SPAW.
В общих чертах сайт таков!
Я хотел бы увидеть ваши предложения по сроку и цене! Я понимаю, что это все точно сейчас сложно сказать, тк нет четкого задания, но диапазон цен и сроков мне надо знать! Предложения в стиле "пишите, договоримся" и предложения без примерных сроков и цен не будут рассматриваться вообще!
Было бы классно, если бы я мог увидеть портфолио из подобных работ!
Предложения жду 1-2 дня, а после через пару-тройку дней я смогу предоставить всю информацию о проекте.
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