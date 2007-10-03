Разработка движка

Для интернет магазина необходим движок с функциями как на сайте www.schuhpaket.com.

Важно, чтобы на одной странице с одной стороны можно было выбирать название бренда, с другой стороны - модель ботинка, посередине должна находиться большая картинка и описание продукта. В принципе нам хотелось бы иметь "клон" вышеуказанного движка.