Каталог запчастей онлайн

Требуется создание каталога запчастей. Точный пример того, что надо www.elcats.ru/index/index.. и www.japancats.ru/

Если у кого-то есть готовый каталог или знакомые или знакомые знакомых, у кого есть каталог в виде MySQL (либо другая) – пишите icq 164578505, звоните +7 777 2482162, готовы купить, деньги есть. Обсуждаем любые предложения.

Обычные CD с скомпилированными неразбираемыми каталогами не предлагать.

Внимание: требуется не движок, а полностью готовый, заполненный каталог со всеми запчастями. Это проект для тех, кто занимался распотрошением CD с автокаталогами.