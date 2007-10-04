Каталог запчастей онлайн

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок255 просмотров
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Требуется создание каталога запчастей. Точный пример того, что надо www.elcats.ru/index/index.. и www.japancats.ru/

Если у кого-то есть готовый каталог или знакомые или знакомые знакомых, у кого есть каталог в виде MySQL (либо другая) – пишите icq 164578505, звоните +7 777 2482162, готовы купить, деньги есть. Обсуждаем любые предложения.

Обычные CD с скомпилированными неразбираемыми каталогами не предлагать.

Внимание: требуется не движок, а полностью готовый, заполненный каталог со всеми запчастями. Это проект для тех, кто занимался распотрошением CD с автокаталогами.

16 лет назад
Paradigma
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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