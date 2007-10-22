Полное обновление сайта на Joomla

Надо сделать скрипт аналогичен таким проектам как TAK.RU или wmlink.ru Но вместо денежной еденици РУБЛЕЙ поставить ДОЛЛАРЫ США $ В скрипте должно быт ьвсе самое основное, и нечиго лишнего, прото удобный скрипт для покупки продажи трафика Также нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется высококласcный специалист для обновление сайта на CMS Joomla. Сайт www.autotools.com.ua
Дизайн фактически остается прежним.
Новый домен.
Полностью новый контент.
Цель: получение профессионального максимально адаптированного под заказчика сайта.
Основные задачи:
- Перенос каталога товаров со старого на обновленный сайт.
- Добавление в меню в пункт Кредит подменю из трех пунктов (желательно раскрывающееся вниз при наведении мыши) кредит, лизинг и страхование
- Исправление ошибок скрипта
- Полная оптимизация под SEO
- УСТАНОВКА нормального текстового редактора для правки текста на страницах
- Наличие тех же блоков (опросы, новинки, краткие новости)
- Установка модуля (например Artio Joomsef) и его исправления (при надобности) для нормального отображения ссылок, который не будет зависать при наличии в каталоге более 1000 позиций товара
- Добавление в меню карты сайта
- Добавления блока РЕКЛАМА с возможностью установки туда gif-банеров как на сайте www.dopomoga.net
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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