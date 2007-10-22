Полное обновление сайта на Joomla

Требуется высококласcный специалист для обновление сайта на CMS Joomla. Сайт www.autotools.com.ua

Дизайн фактически остается прежним.

Новый домен.

Полностью новый контент.

Цель: получение профессионального максимально адаптированного под заказчика сайта.

Основные задачи:

- Перенос каталога товаров со старого на обновленный сайт.

- Добавление в меню в пункт Кредит подменю из трех пунктов (желательно раскрывающееся вниз при наведении мыши) кредит, лизинг и страхование

- Исправление ошибок скрипта

- Полная оптимизация под SEO

- УСТАНОВКА нормального текстового редактора для правки текста на страницах

- Наличие тех же блоков (опросы, новинки, краткие новости)

- Установка модуля (например Artio Joomsef) и его исправления (при надобности) для нормального отображения ссылок, который не будет зависать при наличии в каталоге более 1000 позиций товара

- Добавление в меню карты сайта

- Добавления блока РЕКЛАМА с возможностью установки туда gif-банеров как на сайте www.dopomoga.net