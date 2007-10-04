Корзина покупок для сайта

Задача:

Сделать корзину покупок для сайта

http://www.vista-style-icons.com

Сайт предназначен для продажи иконок. Они продаются как наборами, так и поштучно.

Пример набора здесь:

http://www.vista-style-icons.com/libs/basic-vista-icons.htm

Нужно, чтобы каждую иконку можно было удобно добавлять в корзину,

убирать из корзины,

в корзине должно отображаться количество и итоговая сумма,

конечно в корзине должна быть кнопка "Buy" или вроде того,

кнопка очистить корзину,

не должны допускаться дупликаты в корзине,

желательна возможность перетаскивать иконки в корзину c помощью мыши, если Java такое позволяет.

По нажатию итоговой кнопки "Buy" должен отправляться e-mail со списком заказанных иконок и делаться переход по html-адресу для исполнения платежа.

Каждая иконка имеет название, название коллекции, и у нее может быть сделан уникальный ID. Сейчас идентификаторов на страницах с иконками нет. Все файлы генерируются в оффлайне и затем заливаются на сервер.

Отдельные иконки могут быть рассмотрены в разных размерах , здесь - пример

http://www.vista-style-icons.com/libs/basic-vista/folder.htm