Страна - Регион - Город в профиле CMS Drupal

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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необходимо прикрутить в профиль (nodeprofile) поля выбора Страна > Регион > Город с автоматической сортировкой и чтоб выбранные поля Страна, Регион и Город могли читаться модулем views

. желательный итог - отдельный модуль или подмодуль (например: добавочный блок полей в модуле CCK)

.. можно с базой и без

Drupal
16 лет назад
SlavviR
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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