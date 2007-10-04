Создание сайта онлайн бронирования отелей

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок247 просмотров
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АНАЛОГ http://www.gtahotels.com/

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ:

Developers working on the creation of the interface software should ideally have the following skills/experience:

· Good knowledge of XML, and preferably schema definitions

· Understanding of basic database concepts

· Knowledge of Java an advantage

Java knowledge is useful, as Miki provides a set of Java API’s that can be used (if required) in the creation of the XML request documents.

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16 лет назад
vaddeg
Вадим 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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