Создание сайта онлайн бронирования отелей

В этой флешке http://vremiatravel.ru/flash/header.swf Заменить парусники на две сменяющиеся картинки, первая: горнолыжник, вторая: девушка на пляже. Картинки - Ваши. Возможны еще дополнения. Жду Ваших предложений. Открываю снова, ибо руководство не приняло еще конечного решения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
АНАЛОГ http://www.gtahotels.com/
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ:
Developers working on the creation of the interface software should ideally have the following skills/experience:
· Good knowledge of XML, and preferably schema definitions
· Understanding of basic database concepts
· Knowledge of Java an advantage
Java knowledge is useful, as Miki provides a set of Java API’s that can be used (if required) in the creation of the XML request documents.
ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗМОЖНА! ТОЛЬКО МОДУЛЬНАЯ ОПЛАТА.
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