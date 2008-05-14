vaddeg

Вадим vaddeg

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Придумать доменное имя.

    $33

    Подобрать доменное имя для он-лайн турагентства, основное направление деятельности - авиабилеты, ЖД билет и туры. Требования: 1. Отсутствие цифр и символа тире. 2. При восприятии на слух транслитерция не должна вызывать трудностей и разночтений 3. Легко запоминающиеся 4. В ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Разработка фирменного стиля для туристической компании. Название компании АВИАТОР. Направление деятельности компании: 1. Бронирование и продажа билетов на следующие виды транспорта: авиа, ж/д, паромы, автобусы. 2. Подбор и бронирование групповых и индивидуальных туров в любые направления. Нужно сделать: 1. Логотип 2. Фирменный ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форма AJAX. HTTPS.

    Необходимо сделать компонент для джумлы: Форма, заполняется пользователем, правильность данных контролируется в момент заполнения - AJAX. Данные сохраняются в БД MYSQL. Для передачи данных используется HTTPS. Форма работы с исполнителем: 1. Предоплаты нет. 2. Безапасная сделка. 3. Ежедневный отчет о проделанной работе. 4. ...

    MySQLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    Нужно сделать шаблон по уже существующему дизайну и внедрить на уже существующий сайт. Форма работы с исполнителем: 1. Предоплаты нет. 2. Безапасная сделка. 3. Ежедневный отчет о проделанной работе. 4. Оплата только после сдачи проекта. ТЗ в придлжении

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Распарсить сайт.

    Сайт с описаниями коттеджей. Данные уложить в базу. Парсить данные о занятости коттеджей. По описанию коттеджа привязывать его местоположение к google maps. Описания коттеджа переводить на гугл переводчик в 2-х вариантах с финского и с английского. Организовать поиск коттеджей ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Бронирование автобусных трансферов.

    ТЗ в приложении. Проект включает в себя: 1. Создание компонента для JOOMLA бронирования автобусных трансферов + отель. 2. Получение платежной информации по https Максимальный срок исполнения 10 рабочих дней. Ежедневные отчеты о проделанной работе. Предоплата исключена. Только Безопасная Сделка.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер.

    Создание парсера для сайта он-лайн выписки страховок. Тестовый доступ к сайту выписки полисов https://secure2.renins.com/travel/?page=login&amp;action=index Необходимо создать компонент для Джумлы, который будет передавать пользовательские данные на сайт он-лайн выписки страховок, принимать данные о платеже пользователя (например данные банковской ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • AJAX форма и Excel макрос.

    Нужно сделать форму с контролем правильности ввода данных AJAX. Данные из формы сохраняются в БД. Далее нужен макрос для EXCEL, который загружает данные из БД с сервера на локальную машину в EXCEL. Список необходимых данных и форматов см. ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Бронирование автобусных трансферов.

    ТЗ в приложении. Проект включает в себя: 1. Создание компонента для JOOMLA бронирования автобусных трансферов + отель. 2. Получение платежной информации по https Максимальный срок исполнения 10 рабочих дней. Ежедневные отчеты о проделанной работе. Предоплата исключена. Только Безопасная Сделка.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Страница бронирования билетов.

    $100

    Создать пошаговое бронирование автобусных билетов. Должен получиться точный аналог бронирования, которое можно посмотреть тут http://www.matkahuolto.info/lippu/en/connectionsearch Оплата без подключения платежных систем.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с PDF.

    $10

    Необходимо добавить возможность сохранять введенные данные в PDF файл. Файл в приложении.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать красивые привлекательные баннеры

    Темы: 1. Бронирование авиабилетов по всему миру. 2. Бронирование отелей по всему миру. 3. Аренда автомобилей по всему миру. На кадждую тему по 2 баннера следующих размеров: 468 x 60 728 x 90 250 x ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить java script

    $50

    Сайт bilet-z.ru В левом столбце реализован скрипт с выпадающей подсказкой. Работает так: При нажатии на кнопку "+" подсказка видна, при нажатии на "-" подсказка не видна. Скрипт работает в IE, Opera, Safari. Нужно, что бы скрипт заработал в Firefox.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интегрция с поставщиками туруслуг через XML

    Создание сайта B2C, B2B для бронирование туруслуг: отели, трансферы, визы т.д. Обмен информацией с поставщиками в XML формате. Интеграция с платежными системами. Опыт подобных разработок обязателен.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой сайт на простой CMS

    $1000

    Подробное ТЗ, структура сайта и дизайн в приложении. СЛОЖНОСТЬ - УПРАВЛЕНИЕ СТРАНИЦЕЙ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО ССЫЛКАМ ИЗ IFRAME, КОД КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт для формирование анкеты. PHP, MySQL

    Нужно создать скрипт со следующей функциональностью. 1. Пользователь заполняет форму на сайте. 2. Проверяется правильность заполнения. 3. Пользователь может прерваться не заполнив форму до конца, введенные данные сохраняются в базе. Пользователю на почту высылается автоматически сгенерированный пароль, введя ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tehnogorod
Артем 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
AJAX форма и Excel макрос.
Предельно конкретное ТЗ, помощь в тестировании, незамедлительная оплата. Отличній заказчик. Рекомендую.
Профессиональная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
dangerua
Украина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа с PDF.
Приятно работать с надежными заказчиками. Рекомендую.
Работу выполнил хорошо.
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать красивые привлекательные баннеры
Отличный заказчик! Своевременная оплата.
Качественно! Быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв