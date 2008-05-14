Подобрать доменное имя для он-лайн турагентства, основное направление деятельности - авиабилеты, ЖД билет и туры. Требования: 1. Отсутствие цифр и символа тире. 2. При восприятии на слух транслитерция не должна вызывать трудностей и разночтений 3. Легко запоминающиеся 4. В ...
- $33Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $400
ТЗ во вложении.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
Разработка фирменного стиля для туристической компании. Название компании АВИАТОР. Направление деятельности компании: 1. Бронирование и продажа билетов на следующие виды транспорта: авиа, ж/д, паромы, автобусы. 2. Подбор и бронирование групповых и индивидуальных туров в любые направления. Нужно сделать: 1. Логотип 2. Фирменный ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ во вложении.Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать компонент для джумлы: Форма, заполняется пользователем, правильность данных контролируется в момент заполнения - AJAX. Данные сохраняются в БД MYSQL. Для передачи данных используется HTTPS. Форма работы с исполнителем: 1. Предоплаты нет. 2. Безапасная сделка. 3. Ежедневный отчет о проделанной работе. 4. ...Закрыт15 лет назад
Нужно сделать шаблон по уже существующему дизайну и внедрить на уже существующий сайт. Форма работы с исполнителем: 1. Предоплаты нет. 2. Безапасная сделка. 3. Ежедневный отчет о проделанной работе. 4. Оплата только после сдачи проекта. ТЗ в придлженииЗакрыт15 лет назад
Сайт с описаниями коттеджей. Данные уложить в базу. Парсить данные о занятости коттеджей. По описанию коттеджа привязывать его местоположение к google maps. Описания коттеджа переводить на гугл переводчик в 2-х вариантах с финского и с английского. Организовать поиск коттеджей ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
ТЗ в приложении. Проект включает в себя: 1. Создание компонента для JOOMLA бронирования автобусных трансферов + отель. 2. Получение платежной информации по https Максимальный срок исполнения 10 рабочих дней. Ежедневные отчеты о проделанной работе. Предоплата исключена. Только Безопасная Сделка.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Создание парсера для сайта он-лайн выписки страховок. Тестовый доступ к сайту выписки полисов https://secure2.renins.com/travel/?page=login&action=index Необходимо создать компонент для Джумлы, который будет передавать пользовательские данные на сайт он-лайн выписки страховок, принимать данные о платеже пользователя (например данные банковской ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать форму с контролем правильности ввода данных AJAX. Данные из формы сохраняются в БД. Далее нужен макрос для EXCEL, который загружает данные из БД с сервера на локальную машину в EXCEL. Список необходимых данных и форматов см. ...Завершен15 лет назад
ТЗ в приложении. Проект включает в себя: 1. Создание компонента для JOOMLA бронирования автобусных трансферов + отель. 2. Получение платежной информации по https Максимальный срок исполнения 10 рабочих дней. Ежедневные отчеты о проделанной работе. Предоплата исключена. Только Безопасная Сделка.Закрыт15 лет назад
Техническое Задание В Приложении. Максимальный Срок Исполнения 3 Рабочих Дня. Ежедневные Отчеты О Проделанной Работе. Предоплаты Нет. Только Безопасная Сделка. Бюджет До 300$Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Создать пошаговое бронирование автобусных билетов. Должен получиться точный аналог бронирования, которое можно посмотреть тут http://www.matkahuolto.info/lippu/en/connectionsearch Оплата без подключения платежных систем.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Необходимо добавить возможность сохранять введенные данные в PDF файл. Файл в приложении.Прочее1 исполнительЗавершен7 лет назад
Темы: 1. Бронирование авиабилетов по всему миру. 2. Бронирование отелей по всему миру. 3. Аренда автомобилей по всему миру. На кадждую тему по 2 баннера следующих размеров: 468 x 60 728 x 90 250 x ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Сайт bilet-z.ru В левом столбце реализован скрипт с выпадающей подсказкой. Работает так: При нажатии на кнопку "+" подсказка видна, при нажатии на "-" подсказка не видна. Скрипт работает в IE, Opera, Safari. Нужно, что бы скрипт заработал в Firefox.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создание сайта B2C, B2B для бронирование туруслуг: отели, трансферы, визы т.д. Обмен информацией с поставщиками в XML формате. Интеграция с платежными системами. Опыт подобных разработок обязателен.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Подробное ТЗ, структура сайта и дизайн в приложении. СЛОЖНОСТЬ - УПРАВЛЕНИЕ СТРАНИЦЕЙ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО ССЫЛКАМ ИЗ IFRAME, КОД КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать скрипт со следующей функциональностью. 1. Пользователь заполняет форму на сайте. 2. Проверяется правильность заполнения. 3. Пользователь может прерваться не заполнив форму до конца, введенные данные сохраняются в базе. Пользователю на почту высылается автоматически сгенерированный пароль, введя ...Закрыт16 лет назад
Нужен макрос для ворда для заполнения анкеты. пользователь последовательно вводит данные в форму. Данные контролируются на правильность ввода. Файл анкеты прилагается.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад