Сайт bilet-z.ru В левом столбце реализован скрипт с выпадающей подсказкой. Работает так: При нажатии на кнопку "+" подсказка видна, при нажатии на "-" подсказка не видна. Скрипт работает в IE, Opera, Safari. Нужно, что бы скрипт заработал в Firefox.