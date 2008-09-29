Нарисовать красивые привлекательные баннеры

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Завершен7 заявок275 просмотров

Темы:

1. Бронирование авиабилетов по всему миру.

2. Бронирование отелей по всему миру.

3. Аренда автомобилей по всему миру.

На кадждую тему по 2 баннера следующих размеров:

468 x 60

728 x 90

250 x 250

200 x 200

336 x 280

300 x 250

120 x 600

160 x 600

Формат: .gif, .jpg, .png, .swf

Максимальный размер файла 50k

17 лет назад
vaddeg
Вадим 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$400
Качественно! Быстро! Рекомендую!
Отличный заказчик! Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад