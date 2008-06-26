Нужен флеш баннер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен29 заявок360 просмотров

На 4 кадра, в белых тонах для детского сайта

17 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

angee
Ольга 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$20
Очень быстро и качественно, произведена работа. Человек адекватный и с творческим подходом к заданию. Рекомендую!!!
Четко поставленная задача, и в то же время - возможность реализовать свое видение проекта. Быстрая оплата. Приятно работать с Егором!
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$30
Я в шоке! Человек молниеносно понял чего от него хотят, а потом стольже стремительно (намного раньше срока) , выполнил заказ , в отлином качестве! Рекомендую!!!
Приятно работать с таким заказчиком. Спасибо, что дали возможность самому "воплотить" свое видение =) Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

angee
Ольга 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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