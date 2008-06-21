Небольшой рекламный баннер

Баннер небольшой типа как стучать в асю с портфолио

сразу говорить цену.

вот пример как нужно и что требуется сделать. __www.surbis.ru/fotos/obj_386112007.swf

ася 3ноль2-4девять7

хотелось бы чтобы текстовые данные подгружались из обычного текстового файла...

а то люди говорят не умеют это делать ? неужто все так плохо ? профессионалы ау...