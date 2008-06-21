Требуется художник для создания рекламных баннеров сайта. Размеры 100х66, 405х470
Небольшой рекламный баннер
Баннер небольшой типа как стучать в асю с портфолио
сразу говорить цену.
вот пример как нужно и что требуется сделать. __www.surbis.ru/fotos/obj_386112007.swf
ася 3ноль2-4девять7
хотелось бы чтобы текстовые данные подгружались из обычного текстового файла...
а то люди говорят не умеют это делать ? неужто все так плохо ? профессионалы ау...
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