Требуется художник для создания рекламных баннеров сайта. Размеры 100х66, 405х470
Разработка баннеров для корпоративного сайта
Требуется дизайнер баннеров для сайта www.brightconsult.ru. Дизайн баннеров должен соответствовать отраслевой специфике продвигаемых продуктов.
Писать можно сюда [email protected]
Заявки фрилансеров
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