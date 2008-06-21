Разработать баннер основываясь на примерах в [Приложении]
Нужен баннер и кнопка
Нужен анимированый баннер для портала counter strike размером 468 x 60, также нужна кнопка (анимированая желательно) 88 x 31
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры5 исполнителейЗавершен17 лет назад
Нужен туристический flash баннер на котором какой нибудь красивый пейзаж красиво оформить появление\исчезновение или мигание слов подобных (на ваш выбор) Турция, ОАЭ, Австрия, Испания Солнце, море, пляж Индивидуальный частный отдых ...Баннеры10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно собрать баннер флеш из исходника корел. три картинки собрать в один баннер. чтобы эти три картинки просто появлялись одна за другой... и естественно вставить ссылку в баннер. работы вобщем-то на ...Баннеры10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нарезать 300 тумб из флеш игр (эротических) 2100wmr за всю работуЗавершен17 лет назад
Товарищи!) Срочно нужно изготовить баннер в GIF размер 486*60. Стучитесь.Завершен17 лет назад
- $25
Необходимо разработать 2 баннера: 950 на 100 px 320 на 280 px симпатичные и информативные. Баннеры рекламируют плагины для браузеров, описанные на http://www.gomaps.ru/articles/context_search/Баннеры5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Flash. формат баннеров 728*90, 468*60, 120*120.Баннеры2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Нужны 4 несложных анимированных баннера (gif), по 2 штуки на формат (468x60 и 100x100) для сайта fastsearch.biz; примерная текстовка на баннер предоставляется, по дизайну - один как в шапке сайта, другой на усмотрение. ...Завершен17 лет назад
- $100
Требуется отрисовать на Flash название фирмы, текст должен постепенно выводиться, как-будто его пишет невидимое перо. На черном фоне, золотыми буквами с глянцем и блеском (что бы буквы переливались). + по таким ...Баннеры31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Срочно! Необходимо сделать флеш баннер для контекстной системы begun.ru на тему: лицевой кирпич. Список требований системы begun.ru и набор графических изображений для баннера прилагаются.Закрыт17 лет назад