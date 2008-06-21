Нужен баннер и кнопка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок243 просмотра

Нужен анимированый баннер для портала counter strike размером 468 x 60, также нужна кнопка (анимированая желательно) 88 x 31

17 лет назад
galchenko
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$27
1 день
Заказывал у Zodios Studio баннера для counter strike портала. Все зделано на высшем уровне, были учитаны все потребности и пожелания. Зделано на "ура", советую всем обращатся, отличные профессионалы.
Отличный заказчик, тз было очень интересным, работал с удовольствием. Рекомендую .)

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад

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