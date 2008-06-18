Нарисовать простой баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт31 заявка450 просмотров

Требуется отрисовать на Flash название фирмы, текст должен постепенно выводиться, как-будто его пишет невидимое перо.

На черном фоне, золотыми буквами с глянцем и блеском (что бы буквы переливались).

+ по таким же шрифтом статичный лого с блеском.

Срок выполнения - 1-3 дня.

17 лет назад
macman
Олег 
51 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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