Сделать flash-баннер 468x60

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Закрыт25 заявок384 просмотра

Сделать flash-баннер 468x60.

Сюжет такой:

пустой угол комнаты, появляются обои, полы, кондиционер, светильники, диван

потом появляется пульт управления на пем нажимается кнопка - начинает работать кондиционер, жмется кнопка - опускается проекционный экран на нем что-то показывается, нажимается кнопка плавно тухнет свет

и наконец все притемняется и появляется логотип компании с контактами

Баннер для кампании, занимающейся ремонтами.

Ваши предложения.

17 лет назад
Kelewal
Гость 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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