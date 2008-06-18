Требуется нарисовать баннер

Крайне доволен сотрудничеством! Дмитрий прекрасно разобрался в том, что именно мне было нужно и результат превзошел все мои ожидания, как по срокам так и по качеству. Я никак не ожидал, что получу готовую работу именно такой, какой я ее себе представлял. Да еще мне было предложено несколько решений, целых 6 вариантов!