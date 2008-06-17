Есть avi файл продолжительностью 26сек. и весом 3,44 МБ. Video size: 720X480. Надо сделать флеш баннер весом около 500 Кб. Интересно цена и сроки. Всем заинтересовавшимся, стучите в аську: двесте 95-453-218 ...
Горизонтальный баннер, Айвазовский
Требуется создать классический банер 468 на 60. банер будет вести на сайт, посвященный И. Айвазовскому
примерная идея, которая должна передаваться банером: "сайт об И.К. Айвазовском - великом маринисте и авторе девятого вала"
скорее всего потребуются изображения бушующих волн, как у него на картинах.
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