Горизонтальный баннер, Айвазовский

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок253 просмотра

Требуется создать классический банер 468 на 60. банер будет вести на сайт, посвященный И. Айвазовскому

примерная идея, которая должна передаваться банером: "сайт об И.К. Айвазовском - великом маринисте и авторе девятого вала"

скорее всего потребуются изображения бушующих волн, как у него на картинах.

17 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
Раньше я не знал что качественные банеры делаются 30 минут. кому нужно хорошо и быстро - к этому человеку.
Четко поставленное ТЗ - успех качественного исполнения заказа. Своевременная оплата. Приятное общение. Советую всем.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен флеш баннер

    Есть avi файл продолжительностью 26сек. и весом 3,44 МБ. Video size: 720X480. Надо сделать флеш баннер весом около 500 Кб. Интересно цена и сроки. Всем заинтересовавшимся, стучите в аську: двесте 95-453-218 ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер на главную страницу сайта Finstart

    Нужен баннер на главную страницу сайта www.finstart.ru вместо центрального рисунка. баннер с объявлением о новом мероприятии. наверное с использованием флеша.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3D анимация

    По этой ссылке http://www.flashstudio.msk.ru/banners.php (в самом низу страницы) работа, не доделанная. Идея правильная-банер, на нем 6 шкафчиков с открывающимися дверцами, однако мне нужна качественная прорисовка корпусов шкафов и дверок тоже (с ручками, замочками, петлями). Фотокачества ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер

    Доброго дня. требуется один баннер. Размер блока до 150 пикселей в ширину и 250 в высоту. желательно в срок 2-3 дня. текст, сайт на которую будет вести и остальная инфо предоставляется ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется создать баннер

    $30

    Необходимо сделать баннер. Срочно. сториборд прилагается. Весь дизайн готов, в кривых. Нужно только проанимировать. Небольшое разъяснение к иллюстрации - на заднем плане от динамиков расходятся волны.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделать шапку-лого для сайта

    $30

    Нужно сделать лого для сайта videospam.ru - вместо прикрепленного ... с текстовкой "Система размещения видеоконтента" оплата 30$ + заказ на такой-же на английском и возможен заказ на новый дизай для аналогичного сайта

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подобрать картинку, разработать пару мини баннеров

    $50

    Необходимо подобрать картинку на тематику отдыха, лучше рисованную, а не фографию. для правого края сайта kivi.ru и обработать ее под шапку (размер, плавный переход) А так же необходимо сделать пару мини банеров(ушек) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад