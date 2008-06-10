Переделать шапку-лого для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт24 заявки721 просмотр
#1$

Нужно сделать лого для сайта videospam.ru - вместо прикрепленного ... с текстовкой "Система размещения видеоконтента"

оплата 30$ + заказ на такой-же на английском и возможен заказ на новый дизай для аналогичного сайта

17 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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