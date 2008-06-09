Необходимо сделать flash-баннер 240х350 под Flash 5 и до 25Кб. Готов заплатить достойно, но хочу увидеть хорошую работу. Прошу всех не ставить цену 100 у.е., так как сам 7 лет варился с баннерами, ...
Флэш-баннер для генератора поздравлений "Рифмач"
Необходимо создать 2 флэш баннера (100х100 и 468х60) по теме "Генератор поздравлений в стихах "Рифмач" (http://rifmach.ru). Баннеры должны быть яркими, захватывающими внимание, динамичными, с креативной идеей.
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