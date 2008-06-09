Флэш-баннер для генератора поздравлений "Рифмач"

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Закрыт19 заявок286 просмотров

Необходимо создать 2 флэш баннера (100х100 и 468х60) по теме "Генератор поздравлений в стихах "Рифмач" (http://rifmach.ru). Баннеры должны быть яркими, захватывающими внимание, динамичными, с креативной идеей.

17 лет назад
iko
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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