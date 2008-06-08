Изготовить недорогой баннер размером 1280 на 100 (Размещение http://watermarket.ru/reklama №1). Тематика банера: Крупнейший поставщик механических помп (ручных насосов) в России заключает договора по поставку насосов в регионы. Стоимость помпы с учетом ...
Баннер для размещения на Яндексе
Для размещения на Яндекс.Пробках требуется достойный flash-баннер 200х300.
На подготовку баннера есть 2 с половиной недели, поэтому даже самые занятые профессионалы, вероятно, смогут найти свободное время.
Перед тем, как предложить свои услуги, просьба ознакомиться с требованиями и оценить свои силы.
Технические требования:
– Главное ограничение – 10 секунд при всего 20 Кб.
– http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml
– http://advertising.yandex.ru/trebovaniya3.xml
Требования к содержанию:
Цель – отразить 2 основные возможности спутниковой сигнализации и сделать акцент на ценовое преимущество.
Пример возможного сценария (именно сценария, а не качества исполнения) см. в прикрепленном файле.
Требование к исполнителю:
– Местонахождение – только Санкт-Петербург (необходимо заключить договор)
– Наличие счета в любом банке (для перечисления гонорара)
При хорошем результате будем рады продолжить сотрудничество. Есть много интересной работы.
Ждем Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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