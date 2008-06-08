Баннер для размещения на Яндексе

Для размещения на Яндекс.Пробках требуется достойный flash-баннер 200х300.

На подготовку баннера есть 2 с половиной недели, поэтому даже самые занятые профессионалы, вероятно, смогут найти свободное время.

Перед тем, как предложить свои услуги, просьба ознакомиться с требованиями и оценить свои силы.

Технические требования:

– Главное ограничение – 10 секунд при всего 20 Кб.

– http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml

– http://advertising.yandex.ru/trebovaniya3.xml

Требования к содержанию:

Цель – отразить 2 основные возможности спутниковой сигнализации и сделать акцент на ценовое преимущество.

Пример возможного сценария (именно сценария, а не качества исполнения) см. в прикрепленном файле.

Требование к исполнителю:

– Местонахождение – только Санкт-Петербург (необходимо заключить договор)

– Наличие счета в любом банке (для перечисления гонорара)

При хорошем результате будем рады продолжить сотрудничество. Есть много интересной работы.

Ждем Ваших предложений.