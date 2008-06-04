Разработка баннеров (GIF)

Привет, есть заказ на баннеры, я не успеваю все сделать и ищу человека, который поможет. Нужно сделать 2 баннера во флеше на эротическую тему до вечера. Оплата 15$ за баннер, возможно дальнейшее сотрудничество! Есть тз ...